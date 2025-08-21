Bundesliga-Umfrage im Schwarzwald: Meister werden wieder die Bayern – dem Sportclub wird viel zugetraut

In wenigen Stunden beginnt die neue Bundesliga-Saison 2025/26 mit der Eröffnungspartie zwischen Bayern München und RB Leipzig. Von den vielen Experten in der heimischen Fußball-Szene pickten wir uns vier Funktionäre und Trainer heraus, die bereits Meistertipps abgaben. Ihre Statements stehen aber wohl auch für die grundsätzliche Meinung in der Region.

Peter Becker

Für den neuen Bezirksvorsitzenden im Fußball-Bezirk Schwarzwald läuft die Meisterschaft wieder nur über Bayern München, auch wenn sich der Hinterzartener mit der aktuellen Transferpolitik der Münchner nur wenig anfreunden kann. Eintracht Frankfurt traut er in der neuen Saison zu, ebenfalls ganz vorne mitzuspielen. „Dem SC Freiburg wünsche ich erneut eine erfolgreiche und stabile Saison, die am Ende wieder eine Qualifikation für das internationale Geschäft bringt.“

Der 08-Sportdirektor sieht ebenfalls die Bayern wieder als klaren Favorit. „Es bleibt abzuwarten, ob Dortmund seine gute Rückrunde aus dem Vorjahr bestätigen kann. Leverkusen und Leipzig sehe ich eher im erweiterten vorderen Kreis. Der SC Freiburg kann wieder eine Top9-Platzierung erreichen.“

Jago Maric

Der BSV-Coach sieht auch die Bayern wieder vorne. „Leverkusen hat mit dem Abgang von Florian Wirtz viel Qualität verloren. Dortmund wird es wohl auch nicht ganz nach vorne reichen. In Freiburg macht Julian Schuster sehr gute Arbeit und wird mit seinem Team wieder erfolgreich sein.“

Christian Leda

Der neue Donaueschinger Trainer hat vor allem die Bayern, aber auch Leipzig auf seiner Tippkarte ganz oben stehen. Ole Werner kann den veränderten Leipziger Kader wieder nach vorne bringen.“ Sehr überzeugt ist Christian Leda weiterhin vom SC Freiburg und auch vom VfB Stuttgart: „Beide Clubs werden wieder eine gute Rolle spielen.“