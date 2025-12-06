Leipzig bleibt neben den Bayern als einziges Team daheim ungeschlagen. Gegen Frankfurt brilliert vor allem der Angriff mit Diomande. Und ein Däne feiert seinen Durchbruch.
Leipzig - Dick eingepackt in eine Winterjacke holte sich Yan Diomande die Gratulationen seiner Kollegen und die Ovationen der Leipziger Fans ab. Das 19 Jahre alte Super-Talent stand im Mittelpunkt des Offensivspektakels von RB Leipzig. Diomande erzielte beim 6:0 (2:0) gegen Eintracht Frankfurt einen Dreierpack. Er ist damit der zweitjüngste Spieler der Bundesliga-Geschichte, dem dieses Kunststück gelang. Nur Frankfurts Walter Bechtold war im Jahre 1965 mit 18 Jahren und 118 Tagen noch jünger.