In der Villinger MS-Technologie-Arena feiert Julian Nagelsmann im Testspiel gegen den 1. FC Köln am Samstag sein Trainerdebüt bei den Bayern.

6000 Zuschauer werden im "Wohnzimmer" des Villinger Oberligisten bei diesem Bundesliga-Testduell dabei sein – die Corona-Regeln sind sehr eng geschnürt.

Bayern-Greenkeeper helfen

Der FC 08 Villingen als Ausrichter profitiert in mehrfacher Hinsicht von diesem Top-Vergleich zwischen den Bayern und Köln (16 Uhr/live und kostenlos bei MagentaSport). Für die Nullachter ist dieses Event in Sachen Organisation nicht nur ein "Probelauf" für ihr DFB-Pokalspiel gegen den FC Schalke 04 in drei Wochen, sondern sie freuten sich auch über die Hilfe der Bayern-Greenkeeper, die in den vergangenen Tagen mithalfen, den Friedengrund-Rasen in einen perfekten Zustand zu versetzen.

Einige Premieren

Nicht wenige Medienvertreter werden vor allem wegen Julian Nagelsmann den Weg nach Villingen finden. Der 33-Jährige feiert gegen den 1. FC Köln sein Debüt. Aber alle EM-Fahrer wie Robert Lewandowski, Thomas Müller, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Co. fehlen beim ersten Härtetest der Bayern. Sie genießen noch ihren Urlaub.

Aber nicht nur Julian Nagelsmann hat seine Premiere – auch die Bayern-Neuzugänge Dayot Upamecano (von RB Leipzig) oder Omar Richards (FC Reading) präsentieren sich erstmals im Münchner Trikot.

Für Nagelsmann geht es nach den ersten zwei Vorbereitungswochen auch darum, die jungen Leih-Rückkehrer wie Chris Richards (zuletzt Hoffenheim), Michael Cuisance (Marseille) und ebenso Joshua Zirkzee (zurück aus Parma) intensiv unter die Lupe zu nehmen. Für alle drei geht es darum, vielleicht noch eine kleine Chance zum Verbleib bei den Bayern zu nutzen. Galatasaray Istanbul zeigt jedoch bereits Interesse an Cuisance.

Im Tor wird am Samstag mit Heimkehrer Sven Ulreich gerechnet. Christian Früchtl und Johannes Schenk sind verletzt. Maxim Choupo-Mouting stieg nach seiner Urlaubsrückkehr erst am Mittwoch wieder ins Training ein.

Perfekter Einstieg

Nagelsmann hat in München persönlich einen perfekten Start hingelegt, kommt hervorragend an: Offen, locker, sehr kommunikativ. Fast jede Übung machte er vor und reihte sich sogar auch schon beim Sprinttraining mit ein. Für den Ex-Leipziger ist es in Villingen wichtig, nun auch im Testprogramm mit seinem noch kleinen Kader einen positiven Start hinzulegen.

Bornauw nach Wolfsburg

Die Kölner trafen indes mit ihrem neuen Coach Steffen Baumgart am Freitagnachmittag in ihrem Trainingslager in Donaueschingen ein. Nach den Duellen gegen Fortuna Köln (4:0) und den MSV Duisburg (1:1) stellen die Bayern bereits den dritten Testgegner für die Rheinländer dar. 31 Spieler nahm Baumgart mit in den Öschberghof.

Er sortierte vor der Zugfahrt in den Schwarzwald seinen Kader aus: Vincent Koziello und Niklas Hauptmann, beide im vergangenen halben Jahr neu gekommen, haben wohl unter Baumgart keine sportliche Zukunft mehr. Der belgische Innenverteidiger Sebastiaan Bornauw wechselt zum VfL Wolfsburg und erhält einen Fünfjahresvertrag, das bestätigten die Klubs am Freitag. Nach "Kicker"-Informationen beträgt die Basis-Ablöse 14,5 Millionen Euro, durch Bonuszahlungen kann sie auf 17 Millionen Euro ansteigen.

Nach dem Härtetest gegen die Bayern absolvieren die Kölner in Bad Dürrheim noch Spiele gegen den FC Schaffhausen (Sonntag, 17 Uhr) und am Samstag, 24. Juli, gegen den Regionalligisten SV Elversberg. Steffen Baumgart kündigte "sehr intensive" Tage an. Danach wird der neue Coach noch klarer sehen, auf wen er bauen kann – und auf wen nicht mehr.