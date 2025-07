Bundesliga: Studie: Kaum Platz für Frauen in Fußball-Spitzenpositionen

2 In der Bundesliga sind die meisten Spitzenjobs an Männer vergeben. Foto: Tom Weller/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Bei den Fußballclubs der 1. und 2. Bundesliga gibt es 100 Jobs im Top-Management. Eine neue Studie zeigt auf, wer erneut schlecht vertreten ist. Bundesliga-Funktionäre wollen das ändern.







Hamburg - In den Spitzenpositionen der deutschen Erst- und Zweitligisten sind weiterhin kaum Frauen. Laut einem Bericht der Organisation "Fußball kann mehr" (FKM) für die Saison 2024/2025 waren von exakt 100 Positionen in den Führungsetagen der Clubs nur sechs an Frauen vergeben. Nur vier der 36 Vereine hatten demnach überhaupt Frauen im Top-Management. Es sind dieselben wie in dem Bericht für die Saison 2023/2024: Schalke 04, der FC St. Pauli, der 1. FC Heidenheim und Werder Bremen.