Bundesliga: Sieg zu neunt gibt Schub: Hjulmand und die Bayer-Freiheit

Bayer Leverkusen gelingt mit seinem neuen Trainer Hjulmand ein Befreiungsschlag. Der Coach schenkt den Spielern viel Vertrauen. Seine zweite Partie mit den Rheinländern wird eine ganz besondere.
Leverkusen - Viel besser hätte die Premiere für Kasper Hjulmand nicht laufen können. Oder doch? "Ich würde es nicht als perfekten Start bezeichnen mit zwei Roten Karten", sagte der neue Trainer von Bayer Leverkusen nach dem spektakulären 3:1 seiner Mannschaft gegen Eintracht Frankfurt und lächelte. Wie erleichtert und zufrieden er tatsächlich war, sah man dem 53-Jährigen dabei deutlich an.