1 Die Abonnements für VfB-Spiele in TV oder Stream werden immer teuer. Foto: imago images//ael Weber

Live-Spiele aus der Bundesliga im TV und Stream werden immer teurer. Seit Monatsbeginn hat DAZN die Preise deutlich erhöht. Das hat auch Auswirkungen auf die Spiele des VfB Stuttgart.















In seinen nächsten drei Bundesligaspielen gegen Eintracht Frankfurt, bei Bayer Leverkusen sowie gegen den VfL Bochum tritt der VfB Stuttgart stets samstags an. Diese Spiele sind bei Sky zu sehen – anders als die Partie am Freitag, 25. Februar abends bei der TSG Hoffenheim, die auf DAZN läuft.

Wollen die Fans also alle Spiele der Cannstatter live in TV oder Stream sehen, benötigen sie zwei Abos. Und die werden immer teurer. So hat DAZN kräftig an der Preisschraube gedreht, denn Neukunden bezahlen pro Monat seit Februar nun 29,99 Euro statt zuvor 14,99 Euro. In seinen Anfangsjahren war DAZN gar für monatlich 9,99 Euro zu sehen gewesen.

Welche Abos gibt es?

Wer den kompletten nationalen und internationalen Fußball sehen will, der benötigt vier Abonnements: die von Sky, DAZN, Amazon Prime Video und RTL+.

Wer bietet was?

Sky zeigt die Samstagspartien der Bundesliga, alle Spiele der zweiten Liga sowie des DFB-Pokals und der englischen Premier League.

DAZN zeigt im Fußball 121 von 137 Spielen der Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga sowie die Spiele der spanischen, französischen und italienischen Liga.

Prime Video zeigt ausgewählte Spiele der Champions League, RTL+ Partien der Europa League.

Wie hoch sind die Kosten?

Das Supersport-Ticket bei Sky kostet 29,99 Euro im Monat, Neukunden zahlen bei DAZN ebenfalls 29,99 Euro. Prime Video kostet 7,99 Euro, RTL+ 4,99 Euro. Bezieht ein Fan sämtliche vier Anbieter im vergünstigten Jahresabo, sind 703,75 Euro fällig, was im Monat 58,65 Euro ausmacht.