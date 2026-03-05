Bundesliga-Klassiker: FC Bayern ohne Kane gegen Gladbach - Rückkehr gegen Bergamo?

Harry Kane wird bei der Jagd nach dem Torrekord von Robert Lewandowski von einer Wadenblessur gestoppt. Trainer Vincent Kompany sagt, wann er den Stürmerstar zurückerwartet.
München - Der FC Bayern München muss vor dem Start in die K.o.-Phase der Champions League auf Torjäger Harry Kane verzichten. Englands Nationalmannschaftskapitän fehlt im Bundesliga-Klassiker gegen Borussia Mönchengladbach am Freitag (20.30 Uhr/Sky) laut Trainer Vincent Kompany, weil er einen Schlag auf die Wade bekommen hat. Sorgen, dass der Torjäger auch im Achtelfinal-Hinspiel in Europas Fußball-Königsklasse am Dienstag bei Atalanta Bergamo fehlen könnte, äußerte Kompany nicht.