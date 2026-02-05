Bundesliga-Jubiläum winkt: Matthias Ginter vom SC Freiburg steht vor besonderem Spiel

399 Mal lief Matthias Ginter bislang in der Bundesliga auf. Das Spiel des SC Freiburg gegen Bremen wird wohl Nummer 400. Sein Debüt als 18-Jähriger ist bis heute in Erinnerung.
Sein Bundesliga-Debüt im Januar 2012 hat Matthias Ginter bis heute nicht vergessen. Erst wenige Tage vorher hatte ein gewisser Christian Streich den abstiegsbedrohten SC Freiburg als Trainer übernommen. Den Innenverteidiger Ginter kannte er aus gemeinsamen – erfolgreichen – Jahren in der SC-Jugend und zog ihn zu den Profis hoch.