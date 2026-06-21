Lange sieht es für Bayern München nach der Titelverteidigung aus. Doch in der Schlussphase kippt das Spiel - mit dem besseren Ende für den neuen deutschen Meister: Alba Berlin.
München - Die Spieler von Alba Berlin hüpften über das Parkett und jubelten völlig losgelöst über ihre nächste Meisterschaft, den Basketball-Profis des FC Bayern war die Fassungslosigkeit anzusehen. Erneut gaben die Münchner in der Schlussphase dieser Final-Serie einen großen Vorsprung aus der Hand und mussten sich mit der Rolle des Gratulanten anfreunden. Dank einer atemberaubenden Aufholjagd gewannen die Hauptstädter das entscheidende fünfte Spiel auswärts beim Titelverteidiger mit 84:81 (27:47).