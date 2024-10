Bundesliga-Handball am Heuberg: HSG Hossingen-Meßstetten: Mehr als nur ein „goldener Jahrgang“

1 Selin Cep wurde für ihre starken Leistungen kürzlich mit einer Einladung der türkischen U17-Nationalmannschaft zu einem Lehrgang nach Ankara belohnt. Foto: Kara

Die B-Juniorinnen der HSG Hossingen-Meßstetten dürfen aktuell Woche für Woche ihr Können in der Junioren-Bundesliga unter Beweis stellen. Bundesliga-Handball auf der schwäbischen Alb? Diese Erfolgsgeschichte hat unzählige Kapitel – und soll noch lange nicht zu Ende geschrieben sein.









Auf den ersten Blick schreit das Training der HSG Hossingen-Meßstetten nicht gerade „Bundesliga“. Eine nach der anderen trudeln die Mädchen in der Meßstetter Heuberghalle am Fuße des Gymnasiums in Meßstetten ein. Beim Aufwärmen hält sich das Team noch nur auf einer Hälfte des Parketts auf, da auf der anderen Seite noch eine andere Mannschaft trainiert. Kurzes Warmlaufen, dann werden Pässe hin- und hergeworfen. Es wird gescherzt und gelacht. All das wirkt unauffällig, bescheiden – wie bei jedem anderen kleinen Klub eben.