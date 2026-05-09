Die Europa-League-Teilnahme hat Hoffenheim sicher, die Champions League aber im Kopf. Warum sich die TSG gegen Werder trotz ganz langer Überzahl so schwertat.
Sinsheim - Die TSG 1899 Hoffenheim bleibt bis zum Schluss im Rennen um einen Champions-League-Platz - und lässt Werder Bremen weiter um den Klassenverbleib zittern. Die überlegenen Kraichgauer besiegten am vorletzten Bundesliga-Spieltag die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune mit 1:0 (1:0). Die früh dezimierten Gäste verpassten es vor 28.128 Zuschauern im Stadion von Sinsheim, sich aus eigener Kraft endgültig aus dem Abstiegskampf zu befreien.