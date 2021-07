1 Dominik Koepfer erwartet "trotz einiger Absagen dennoch ein sehr hochwertiges Tennis-Turnier" bei Olympia. Foto: Grant

An diesem Freitag stand für den Furtwanger Weltklasse-Tennisspieler Dominik Koepfer (aktuell Platz 62 der Weltrangliste) im amerikanischen Konsulat in Frankfurt ein sehr wichtiger Termin an. Es ging um seine beantragte US-Green Card. Wir unterhielten uns mit ihm –­ auch über sein Bundesliga-Debüt beim TC GW Mannheim und seine erste Olympia-Teilnahme.

Herr Koepfer, bei Ihrem Gespräch in Frankfurt ging es um die Green Card. Sie hatten jahrelang in Ihrer Wahlheimat in Florida ein Visum. Warum ist dieser nächste formelle Schritt für Sie so wichtig?

Zunächst hatte ich viel vorzubereiten, einen dicken Stapel an notwendigen Dokumenten zu besorgen. Das war alles sehr arbeitsintensiv. Die Green Card kann mir in den kommenden fünf bis zehn Jahren in den USA vieles erleichtern. Es macht viele Dinge im Alltag und auf bürokratischem Weg unkomplizierter als bisher. Ich bin froh, dass dieser Termin in Frankfurt für mich nach Wimbledon an diesem Freitag so gepasst hat.

Ist dieses Green-Card-Interview bem Konsulat auch ein Fingerzeig, dass Sie für länger, vielleicht sogar über Ihre Karriere hinaus, in den Staaten bleiben wollen?

Nein, meine Zukunft ist wirklich völlig offen.

Am Wochenende haben Sie erstmals zwei Bundesliga-Einsätze für den Bundesligisten GW Mannheim. Wie kam es dazu?

Nun, bei Mannheim bin ich ja schon länger in der Mannschaftsliste geführt, aber es hat eben nie zeitlich gepasst. Nun aber schon, und ich nehme die Einsätze an diesem Wochenende gerne wahr.

Wie sieht Ihr weiterer Countdown für die Olympischen Spiele in den kommenden Tagen aus?

Ich spiele noch bei einem ATP-Turnier in Hamburg in der nächsten Woche und fliege – relativ früh – bereits am 23. Juli nach Tokio, um mich dort gut zu akklimatisieren.

Welche Gefühle kommen bei Ihnen hoch, wenn Sie an Olympia denken?

Ich freue mich sehr auf Tokio. Es ist mit das Größte für einen Sportler, sein Land bei Olympia vertreten zu dürfen. Früher habe ich die Spiele oft im Fernsehen angeschaut. Nun bin ich selbst dabei. Das ist fantastisch.

Wegen Corona werden es etwas andere Spiele. Was erwarten Sie in Japan?

Es wird mit Sicherheit sehr strenge Regeln und Auflagen geben, gerade was wohl auch das mögliche Treffen mit anderen Sportlern betrifft. Dass nun doch keine Zuschauer zugelassen wurden, ist sehr schade. Sportlich erwarte ich trotz einiger Absagen dennoch ein sehr hochwertiges Tennis-Turnier.

Wie sah für Sie Ihre Bilanz in Wimbledon aus, nachdem Sie dort erstmals die dritte Runde erreichten?

Insgesamt positiv, ich hatte mein erstes Ziel erreicht. Bei meiner Niederlage gegen Roberto Bautista Agut war ich körperlich nicht müde, aber ich habe meine Chancen nicht genutzt. Es wäre in diesem Match für mich mehr möglich gewesen.

Was hat Sie nach Ihrer langen Turniertour zuvor durch Europa sportlich am meisten gefreut?

Ich konnte in den Turnieren mehr Konstanz zeigen als wie zum Beispiel noch im Vorjahr. Dieser Aspekt hat mich wieder einen Schritt weitergebracht.

Wenn dieses Jahr zu Ende geht, wo möchten Sie dann sportlich stehen?

Es wäre schön, unter den besten 32 in der Weltrangliste zu sein, um dann auch bei den komenden Grand-Slams gesetzt zu werden.