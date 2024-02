Bundesliga: Zu wenig: Dortmunder Prozess braucht mehr Zeit

1 Dortmunds Niclas Füllkrug (r) und Heidenheims Nikola Dovedan (M) kämpfen um den Ball. Foto: Bernd Thissen/dpa

Ist das 0:0 bei Aufsteiger Heidenheim ein Fortschritt, ein Rückschritt oder tritt Borussia Dortmund auf der Stelle? Die BVB-Verantwortlichen habe da verschiedene Ansichten.









Heidenheim - Nur in einem Punkt waren sich Edin Terzic und Sebastian Kehl einig: Der ideenlose Auftritt von Borussia Dortmund beim 0:0 bei Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Heidenheim war weder für den Trainer noch für den Sportdirektor ein Rückschritt. "Definitiv nicht. Es war ein kleiner nach vorn - so würde ich es formulieren", sagte Kehl und verwies auf die drei Siege nacheinander zuvor. "Wir haben uns verbessert, stehen in der Tabelle besser da und spielen besseren und flexibleren Fußball."