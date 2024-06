Hamburg - Wenige Tage vor dem Start in die Vorbereitung auf die erste Saison in der Fußball-Bundesliga nach 13 Jahren hat der FC St. Pauli die wichtigste Personalfrage geklärt.

Nach übereinstimmenden Medienberichten übernimmt der in Deutschland eher unbekannte Alexander Blessin als neuer Trainer. Das "Hamburger Abendblatt" und "Het Nieuwsblad" aus Belgien berichteten, dass Blessin einen Dreijahresvertrag beim Aufsteiger unterschrieben habe. Vom FC St. Pauli gab es zunächst keine Bestätigung. Der 51-Jährige tritt die Nachfolge von Fabian Hürzeler an.

Der 31-Jährige hatte sich wenige Wochen nach der Zweitliga-Meisterschaft und dem damit verbundenen Aufstieg Richtung englischer Premier League verabschiedet. Er arbeitet künftig bei Brighton & Hove Albion. Erst im März hatte er noch seinen Vertrag in Hamburg verlängert.

Durch den Wechsel erhielt der FC St. Pauli eine Ablösesumme. Einen Teil davon muss nun in die Verpflichtung von Blessin gesteckt werden. Der gebürtige Stuttgarter hatte bei seinem bisherigen Verein Royal Union St. Gilloise noch einen Kontrakt bis 2025. Wie "Abendblatt" und "Nieuwsblad" berichteten, liegt die Ablösesumme im sechsstelligen Bereich. Interessant: Sowohl bei Brighton & Hove Albion als auch bei Royal Union St. Gilloise ist der britische Investor Tony Bloom der starke Mann.

Blessin machte sich vor allem im Ausland einen Namen

Blessin spielte siebenmal für den VfB Stuttgart in der Bundesliga. Ansonsten war er von der Oberliga bis zur 2. Bundesliga aktiv. Als Trainer im Profibereich hat sich Blessin vor allem im Ausland einen Namen gemacht. Zunächst arbeitete er von 2012 bis 2020 im Nachwuchsbereich bei RB Leipzig. Über den KV Ostende (Belgien) und Genua CFC (Italien) kam er 2023 zu St. Gilloise.

Mit dem Team gewann er in der vergangenen Saison den belgischen Pokal und wurde Zweiter in der Meisterschaft. In der Conference League setzte er sich mit St. Gilloise gegen Eintracht Frankfurt durch.

Nun muss Blessin gemeinsam mit Sportchef Andreas Bornemann die Mannschaft konkurrenzfähig für die Bundesliga machen. Einfach wird das nicht. Neben Hürzeler hat auch Leistungsträger Marcel Hartel den Verein Richtung St. Louis verlassen. Mit einigen neuen Spielern ist noch zu rechnen.

Am 8. Juli wird Blessin beim Start in die Vorbereitung erstmals seine neue Mannschaft kennenlernen. Das erste Pflichtspiel ist die Erstrunden-Partie im DFB-Pokal am 16. August beim Halleschen FC.