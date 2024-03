Leverkusen - Xabi Alonso soll nach Informationen der "Bild"-Zeitung aus England auch in der kommenden Saison Cheftrainer beim Tabellenführer Bayer Leverkusen bleiben. Dies soll bereits bei der Pressekonferenz des Fußball-Bundesligisten an diesem Freitag (14.00 Uhr) bekannt gegeben werden. Auch die TV-Sender Sky und Sport1 berichteten, dass Alonso den Club nicht verlassen wird. Der Verein wollte die Personalie zunächst nicht bestätigen.

Der Spanier hat beim möglichen deutschen Meister noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026. Der 42-Jährige, der mit seinem Team seit 38 Pflichtspielen in dieser Saison unbesiegt ist, galt als heißer Kandidat für die Nachfolge von Thomas Tuchel beim FC Bayern München. Uli Hoeneß hatte zuvor bereits erklärt, dass der Rekordmeister an einer Verpflichtung des begehrten Trainers interessiert sei. Auch der FC Liverpool soll an Alonso interessiert gewesen sein.

Alonso hatte Bayer am 5. Oktober 2022 auf Rang 17 übernommen. Nach schwierigen ersten Monaten war das Weiterkommen in den Play-offs zur Europa League in Monaco im Februar 2023 eine Art Initialzündung. 57 Pflichtspiele haben Bayer und Alonso seitdem absolviert. 42 davon gewannen sie, nur drei gingen verloren. Alonso führte Leverkusen noch in die Europa League und dort im laufenden Wettbewerb ins Halbfinale. Auf den Gewinn der Meisterschaft hat Bayer bei zehn Punkten Vorsprung auf den FC Bayern beste Chancen, im Pokal sind die Leverkusener als einziger Bundesligist im Halbfinale Favorit, im Viertelfinale der Europa League treffen sie auf West Ham United.