Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben vorzeitig die deutsche Meisterschaft gewonnen. Drei Tage nach dem Titeltriumph der Männer machte das Team von Trainer José Barcala mit einem 3:2 (1:1)-Sieg bei den Aufsteigerinnen des 1.







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Berlin - Die Fußballerinnen des FC Bayern München haben vorzeitig die deutsche Meisterschaft gewonnen. Drei Tage nach dem Titeltriumph der Männer machte das Team von Trainer José Barcala mit einem 3:2 (1:1)-Sieg bei den Aufsteigerinnen des 1. FC Union Berlin den achten Meistertitel insgesamt und den vierten nacheinander perfekt.