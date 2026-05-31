Bundesliga: Hütter-Comeback als Eintracht-Trainer perfekt

Eintracht Frankfurt ist auf der Suche nach einem neuen Coach fündig geworden. Ein alter Bekannter tritt die Nachfolge des Spaniers Albert Riera an.
Frankfurt/Main - Das Comeback von Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt ist perfekt. Fünf Jahre nach seinem freiwilligen Abschied heuert der Österreicher zum zweiten Mal als Trainer des Fußball-Bundesligisten an. Der 56-Jährige übernimmt die Nachfolge des Spaniers Albert Riera, von dem sich die Frankfurter im Anschluss an das letzte Saisonspiel nach nicht einmal vier Monaten getrennt hatten.