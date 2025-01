Der Bundestagswahlkampf hat in den vergangenen Tagen so richtig Fahrt aufgenommen, nun hat die SPD weitere Termine des Kanzlers bekannt gegeben: Olaf Scholz wird Villingen-Schwenningen einen Besuch abstatten.

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) kommt nach Baden-Württemberg und macht auch in Villingen-Schwenningen Station. Das hat die SPD-Pressestelle am Dienstag bekannt gegeben.

Demnach besucht der SPD-Kanzlerkandidat am 6. Februar am Vormittag um 11.30 Uhr zunächst die Firma Sto in Stühlingen (Landkreis Waldshut) und fährt anschließend nach Schwenningen. Dort wird er um 13.30 Uhr bei der Firma Tipp-Kick in der Dickenhardtstraße in Schwenningen erwartet.

Derya Türk-Nachbaur ist dabei

Das Traditionsunternehmen stellt seit über 100 Jahren das Fußball-Brettspiel mit den Metallfiguren her. Bei dem Termin wird auch Derya Türk-Nachbaur als Mitglied des Bundestags und Kandidatin für den Schwarzwald-Baar-Kreis dabei sein.

Anschließend geht es für Scholz nach Ispringen, Esslingen, Ludwigsburg und Calw, um dort mit Bürgern zusammen zu kommen. „Im direkten Gespräch wird er für ihre Fragen zur Verfügung stehen und den Menschen näherbringen, wofür er steht“, heißt es aus der SPD-Pressestelle.