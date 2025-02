Kanzler-Besuch in Calw Warum Olaf Scholz dem Publikum das Du anbot – und weitere Anekdoten

Die Rede, die Bürger-Fragen, die Veranstaltung an sich standen beim Besuch des Bundeskanzlers am Freitagabend im Zentrum der Aufmerksamkeit. Doch auch am Rande großer Ereignisse lässt sich Bemerkenswertes finden. Wir haben eine kleine Sammlung zusammengestellt.