1 Die Siebtklässler beim Staffellauf Foto: EJS

Schüler der Erhard-Junghans-Schule zeigen sportliche Höchstleistungen bei den Bundesjugendspielen.









In diesem Jahr fanden auf dem Raustein-Sportplatz Schramberg wieder die Bundesjugendspiele der Erhard-Junghans-Schule statt. Dabei mussten sich die Schüler aller Klassen in drei Disziplinen in einem sportlichen Wettkampf beweisen: Wurf, Sprint und Weitsprung.