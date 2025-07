Bundesgerichtshof prüft: Mit Vorher-Nachher-Fotos für Schönheitseingriffe werben?

1 Die Verbraucherzentrale klagt gegen das Unternehmen Aesthetify von "Dr. Rick und Dr. Nick". Foto: Federico Gambarini/dpa Im Internet werben «Dr. Rick und Dr. Nick» für Facelifts, Nasenkorrekturen oder Lippenformungen in ihren Beauty-Praxen. Karlsruhe prüft, ob dabei auch Vorher-Nachher-Bilder genutzt werden dürfen.







Karlsruhe - Ob volle Lippen, definierte Wangenknochen oder eine schön geformte Stupsnase - wer will, kann mit Botox oder Hyaluronsäure in seinem Gesicht viel verändern lassen. Einige Anbieter bewerben diese sogenannten minimalinvasiven Schönheitsbehandlungen mit Fotos, auf denen Kundinnen und Kunden einmal vor und einmal nach dem Eingriff gezeigt werden. Aber ist das erlaubt? Die Frage beschäftigt nun den Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe.