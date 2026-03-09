Kopfschmerzen, Fieber - Hörverlust? Wenn nach einer Corona-Impfung Gesundheitsschäden auftreten, ziehen Betroffene oft gegen die Hersteller vor Gericht. Einen Fall klärt nun der Bundesgerichtshof.
Karlsruhe - Im Laufe der Corona-Pandemie wurden in Deutschland fast 200 Millionen Impfungen zum Schutz gegen das Virus verabreicht. Für die Allermeisten verlief das ohne anhaltende Probleme, doch einige Menschen berichteten nach der Impfung von gesundheitlichen Schäden. Vor Gericht verlangen sie teils Auskunft oder Entschädigung von den Impfstoffherstellern. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat anhand eines Falles geprüft, wann solche Ansprüche bestehen - heute steht die Entscheidung an. Worum es dabei geht: