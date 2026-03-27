Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit steigt, Beschäftigung stagniert

Das Arbeitsmarktbarometer der IAB-Forscher ist ein Frühindikator für die Lage in Deutschland. Die Aussichten sind derzeit nicht rosig.
Nürnberg - Der Krieg im Iran hat auch Auswirkungen auf den deutschen Arbeitsmarkt. Das Arbeitsmarktbarometer des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hat im März den vierten Rückgang in Folge verzeichnet und kam auf 99,4 Punkte. Ein Wert von 100 Punkten gibt eine neutrale Entwicklung am Arbeitsmarkt an, 110 wäre eine besonders gute, 90 eine besonders schlechte Entwicklung.