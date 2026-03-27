Bundeseigener Konzern: Bahnvorstände bekamen für 2025 rund 17,3 Millionen Euro

Sämtliche Bahnvorstände bekamen im vergangenen Jahr insgesamt rund 17,3 Millionen Euro - inklusive Boni und Abfindungen. Der frühere Bahnchef profitierte am meisten.
Berlin - Die Vergütung alter und neuer Bahnvorstände belief sich im vergangenen Jahr inklusive Abfindungen und Bonus-Zahlungen auf insgesamt rund 17,3 Millionen Euro. Den größten Teil davon erhielt mit knapp 5,5 Millionen Euro der frühere Bahnchef Richard Lutz, wie aus dem aktuellen Geschäftsbericht des bundeseigenen Konzerns für 2025 hervorgeht.