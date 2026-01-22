Bundesanwaltschaft: Spionin für Russland? Verdächtige in Untersuchungshaft

Eine Deutsch-Ukrainerin soll als Spionin Informationen an einen russischen Geheimdienst weitergegeben haben. Sie sitzt nun in U-Haft - ebenso wie zwei mutmaßliche Unterstützer prorussischer Milizen.
Karlsruhe - Nach ihrer Festnahme in Berlin ist eine mutmaßliche Spionin Russlands in Untersuchungshaft. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, setzte ein Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs den Haftbefehl gegen die Deutsch-Ukrainerin in Vollzug. Die Karlsruher Behörde wirft ihr vor, den russischen Geheimdienst mit Informationen versorgt zu haben.