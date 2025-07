Bundesanwaltschaft: Mutmaßlicher Iran-Spion in U-Haft

3 Der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe setzte den Haftbefehl gegen den Dänen in Vollzug. (Archivbild) Foto: Christoph Schmidt/dpa 3 Bilder - Fotostrecke öffnen Im dänischen Aarhus wird Ende Juni ein Mann festgenommen. Die Bundesanwaltschaft wirft ihm vor, für den Iran in Berlin spioniert zu haben. Nun ist der Mann in Deutschland - und in U-Haft.







Karlsruhe - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Spions für einen iranischen Geheimdienst in Dänemark ist der Beschuldigte in Deutschland in Untersuchungshaft gekommen. Wie die Bundesanwaltschaft mitteilte, setzte der Ermittlungsrichter des Bundesgerichtshofs (BGH) in Karlsruhe den Haftbefehl gegen den Dänen in Vollzug.