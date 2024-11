Bundesanwaltschaft: Mutmaßlicher Anführer linksextremistischer Gruppe in U-Haft

2 Mit eingeschaltetem Blaulicht fahren mehrere Wagen auf den Hof an der Außenstelle des Bundesgerichtshofs. Foto: Uli Deck/dpa

Jahrelang suchten Ermittler nach dem mutmaßlichen Kopf der linksextremistischen Gruppe um Lina E. Die Polizei holt den Mann aus einem Regionalzug. Nun war er am BGH beim Haftrichter.









Karlsruhe - Nach der Festnahme eines mutmaßlichen Anführers der gewalttätigen linksextremen Szene ist der Beschuldigte in Untersuchungshaft. Ein Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe setzte einen Haftbefehl in Vollzug, wie eine Sprecherin der Bundesanwaltschaft sagte. Die Behörde wirft Johann G. Mitgliedschaft in einer linksextremistischen Vereinigung vor. Er soll der Leipziger Gruppierung um die Studentin Lina E. angehört und innerhalb der Vereinigung neben E. "eine herausgehobene Stellung" eingenommen haben, wie die Bundesanwaltschaft mitteilte.