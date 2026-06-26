Bundesanwaltschaft: Mutmaßliche Unterstützer rechter Terrorgruppe in U-Haft

Zwei Verdächtige werden nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft festgenommen. Die Bundesanwaltschaft hat eine lange Liste an Vorwürfen.
Karlsruhe - Nach einem versuchten Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft im vergangenen Jahr hat die Bundesanwaltschaft zwei mutmaßliche Unterstützer der rechtsextremen Terrorgruppe "Letzte Verteidigungswelle" festnehmen lassen. Die Karlsruher Behörde wirft den Deutschen außerdem versuchten Mord, versuchte Brandstiftung mit Todesfolge und versuchte schwere Brandstiftung in Mittäterschaft vor. Sie wurden in Thüringen gefasst, wie es in einer Mitteilung heißt. Beide sitzen in Untersuchungshaft.