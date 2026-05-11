Bundesagentur für Arbeit: Mehr Menschen im Zollernalbkreis arbeitslos

Die Zahl der Arbeitslosen im Zollernalbkreis ist um 2,9 Prozent gestiegen. Der Vergleich zum Vorjahr fällt noch deutlicher aus.
Nach dem kurzen Frühjahrshoch im März ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen im April wieder leicht angestiegen. Zum Stichtag waren 21.370 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 45 Personen mehr als noch im Vormonat. In den zurückliegenden vier Wochen ist die Zahl der Arbeitslosen dadurch um 0,2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt – wie schon im Februar und im März – bei 4,4 Prozent.