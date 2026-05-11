Bundesagentur für Arbeit: Mehr Menschen im Zollernalbkreis arbeitslos

Die Zahl der Arbeitslosen im Zollernalbkreis ist um 2,9 Prozent gestiegen. Der Vergleich zum Vorjahr fällt noch deutlicher aus.

Nach dem kurzen Frühjahrshoch im März ist die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Balingen-Reutlingen im April wieder leicht angestiegen. Zum Stichtag waren 21.370 Menschen arbeitslos gemeldet, das waren 45 Personen mehr als noch im Vormonat. In den zurückliegenden vier Wochen ist die Zahl der Arbeitslosen dadurch um 0,2 Prozent gestiegen. Die Arbeitslosenquote liegt – wie schon im Februar und im März – bei 4,4 Prozent.

Die Entwicklung der Arbeitslosenzahlen ist in den vier zum Agenturbezirk Balingen-Reutlingen gehörenden Kreisen im Berichtsmonat April 2026 unterschiedlich. In den Landkreisen Tübingen und Sigmaringen ist die Zahl der Arbeitslosen gesunken, im Landkreis Reutlingen und im Zollernalbkreis hingegen gestiegen. Aufgrund seiner Größe und dem deutlichen Anstieg der Arbeitslosen im Zollernalbkreis gibt dies für den Agenturbezirk den Ausschlag.

Auffallender Anstieg bei Frauen

Auffallend insgesamt in der Region ist der Anstieg bei den Frauen (plus 108), bei den Männern hingegen waren die Arbeitslosenzahlen im April rückläufig (minus 63). Ebenfalls entlastend wirken sich die geringeren Arbeitslosenzahlen bei den Ausländern aus. Grundsätzlich gab es aber auch im vierten Monat des Jahres relativ wenig Bewegung auf dem Arbeitsmarkt – das gilt nicht nur für die Region.

Unsere Empfehlung für Sie Die Zahlen im Zollernalbkreis Arbeitslosigkeit geht leicht zurück Die Arbeitslosenzahl im Kreis ist im Februar um 2,9 Prozent gesunken. Ein anderes Bild zeichnet der Vergleich zum Vorjahr.

Der Trend nach einer schwächeren Nachfrage an Arbeitskräften spiegelt sich auch im April sowohl beim Zugang als auch im Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen wider. Beide Werte sind für den Agenturbezirk zum Vormonat leicht und zum Vorjahresmonat sogar relativ deutlich zurückgegangen.

Wirtschaftliche Unsicherheit macht sich bemerkbar

Die wirtschaftliche Unsicherheit macht sich auch bei der Nachfrage nach Arbeitskräften bemerkbar. Im April wurden insgesamt 964 Stellen neu gemeldet, noch einmal knapp sechs Prozent weniger als im März. Der Bestand gemeldeter Stellen ist dadurch um 50 Stellenangebote niedriger als im Monat zuvor und liegt derzeit bei 5077 freien Stellen.

Im Zollernalbkreis ist die Arbeitslosigkeit mit 2731 von der Agentur für Arbeit und 2717 vom Jobcenter Zollernalbkreis betreuten Personen um 2,9 Prozent höher als noch im März. Insgesamt sind es damit 5448 betreute Personen, 8,1 Prozent mehr als vor einem Jahr.