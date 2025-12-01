Bundesagentur für Arbeit informiert: Erneuter Rückgang der Arbeitslosigkeit im Kreis Rottweil

Die Arbeitslosigkeit im Kreis Rottweil geht zurück. Besonders im Bereich der Jugendarbeitslosigkeit hat sich etwas getan. Die Bundesagentur für Arbeit berichtet über den November.
Im November habe die Zahl der Arbeitslosen zum dritten Mal in Folge abgenommen: 13 103 Personen seien im Berichtsmonat arbeitslos gemeldet gewesen, das seien 79 weniger als im Oktober. Die Arbeitslosenquote sei um ein Zehntel gesunken und liege nun bei 4,5 Prozent, berichtet die Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen.