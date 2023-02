1 Mit einem Tanz eröffneten die Funkenmariechen des TV Ichenheim beim IG-Abend in der Langenrothalle. Durch den Abend und das Programm führte Simone Kieper. Foto: Lehmann/Lehmann

Tänze, Sketche und viel Wortwitz waren beim diesjährigen IG-Abend in Ichenheim geboten. Bei bester Stimmung feierten die Besucher die närrische Zeit in der Langenrothalle und zeigten, dass sie das Feiern nach zwei Jahren Pause nicht verlernt haben.









Mit Partyhits und Unterhaltungsmusik unterhielten die „MVI-Fetzzer“ unter Leitung von Günter Bläsi das Publikum und heizte im Vorfeld des Programms ein. Auch Schunkelrunden und Gesangseinlagen durften hierbei nicht fehlen. Gemeinsam mit den Ichener Hexen und den Duwackstumbe zogen die Funkenmariechen zum großen Auftakt in den Saal ein.

„Fasent gibts noch und endlich dürfe ma widdr“, sagte Simone Kieper, die durch das Programm des Abends führte. Dann war es an den Funkenmariechen des TV Ichenheim, das Programm mit einem Tanz zu eröffnen. Mit Noah Reichenbach, Nils Wendle und Rafael Bittinger standen drei junge Männer auf die Bühne, die beim letzten IG-Abend noch zu „den kleinen Hexen“ gehörten, wie Kieper betonte. Die drei legten gekonnt mit dem Sketch „Generationenkonflikt“ und viel Wirbel um eine Schreibmaschine ihr Debüt ab. „Word“ auf der Schreibmaschine, fehlende Akkus und der fehlende Bildschirm sorgten für Lacher beim Publikum.

„Ichener Tratschwieber“ kommentieren Lokalgeschehen

Jede Menge Zeit, um Klatsch und Tratsch zu sammeln, hatten die „Ichener Tratschwieber“ Marianne Siegenführ und Stefanie Rudolf. In der zweijährigen Pause sammelte sich so manches an, das zum Gesprächsthema der beiden Damen wurde. So etwa eine Veranstaltung des Globus, die für den 26. Advent im Amtsblatt angekündigt wurde oder der Beitrag des Musikvereins, der gerne „unter dem Gefuchtel des Dirigenten“ spielen würde, wie die Damen ausführten. Eine kleine Spitze ging an das Bauwerk, das Bürgermeister Tobias Uhrich zum 50-jährigen der Gemeinde Neuried hat erstellen lassen. Zu hoch sei die Sitzgelegenheit, sodass der Bürgermeister auch „an die Alten“ hätte denken können.

Auch zwei Meißenheimer stehen auf der Bühne

Die Hip-Hop Kids des Turnverein Ichenheim zeigten einen Tanz auf der Bühne und kamen ohne Zugabe nicht davon. Auch zwei Meißenheimer haben mit Kättel und Karlheinz Unterdorfer (TamaraKrämer und Simon Lechleiter) auf der Ichenheimer Bühne gestanden und jede Menge Wortwitz bewiesen. Gerade die Corona-Zeit, hätte das Leben des Paares sehr geprägt, schließlich war die schwarze Tonne häufiger vor der Tür als Karlheinz. Aktuelle Themen wie der Glasfaserausbau und der Fortschritt der Technik wurde auf die Schippe genommen, aber auch das Eheleben eines unterschiedlichen Paares.

Die „Halbi Hexe“ der Ichener Hexe legten durch eine optische Täuschung eine flotte Sohle aufs Parkett. Als „halbe Hexen“ im kleinen Format wurde zu verschiedenen Liedern getanzt. In der Pause waren es wieder die „MVI-Fetzzer“, die für Schunkelrunden und jede Menge Partylaune sorgten. Auch der zweite Teil des Programms war voller Wortwitz und Tänze und sorgte für eine ausgelassene Stimmung mit jede Menge Lachern.

Vor- und Nachteile einer Ehe sorgen für Lacher

Roni im Wartezimmer (Axel Fischer) thematisierte den Ärztemangel und den Tratsch sowie die Erlebnisse im Wartezimmer. „Ja, ich muss“ statt eines „Ja, ich will“ war das zentrale Thema von Jörg Reichenbach, der die Vor-und Nachteile einer Ehe gesanglich, wie auch in ironischen Wortbeiträgen thematisierte. Während er nur wenige Vorteile benennen konnte, sorgte er mit den Erzählungen zum ersten Date, dem Zeitpunkt des Antrags und der Hochzeitsnacht für gute Stimmung in der Halle und so mancher zog Parallelen zu den überspitzten Ausführungen und Liedbeiträgen. Mit weiteren Tänzen und Wortbeiträgen klang das Programm aus, ehe die Guggenmusik „Schnoogesurrer“ aus Bühl mit fetzigen Klängen für einen gelungenen Abschluss sorgte.