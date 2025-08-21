Bund trägt die Kosten: Die B33 bei Biberach wird ab Oktober saniert – und Richtung Haslach gesperrt

Die Sanierungsarbeiten an der B33 bei Biberach führen ab Mitte Oktober zu Verkehrsbehinderungen.
Die B 33 bei Biberach wird im Oktober zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und -Süd auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern saniert und muss in Fahrtrichtung Haslach gesperrt werden. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Prinzbacher Straße umgeleitet, die in dieser Zeit von Norden kommend bis zum Abzweig nach Emmersbach zur Einbahnstraße umfunktioniert wird, teilt das Regierungspräsidium Freiburg mit.