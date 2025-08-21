Bund trägt die Kosten: Die B33 bei Biberach wird ab Oktober saniert – und Richtung Haslach gesperrt

Die B 33 bei Biberach wird im Oktober zwischen den Anschlussstellen Biberach-Nord und -Süd auf einer Länge von rund 1,2 Kilometern saniert und muss in Fahrtrichtung Haslach gesperrt werden. Der Verkehr wird über die parallel verlaufende Prinzbacher Straße umgeleitet, die in dieser Zeit von Norden kommend bis zum Abzweig nach Emmersbach zur Einbahnstraße umfunktioniert wird, teilt das Regierungspräsidium Freiburg mit.

In Fahrtrichtung Offenburg bleibt die B 33 zumindest einspurig befahrbar. Für die Sanierung der Fahrbahn ab Mitte Oktober muss die Auffahrt von der B 415 auf die B 33 in Fahrtrichtung Offenburg gesperrt werden. Der Verkehr von der B 415 aus Schönberg sowie der Landesstraße 94 aus Zell werde dann über die Ortsdurchfahrt Biberach nach Offenburg umgeleitet.

Die Auffahrt von der B 415 auf die B 33 in Fahrtrichtung Haslach bleibt befahrbar. Das Regierungspräsidium bittet um Verständnis für die unvermeidlichen Verkehrsbehinderungen und will rechtzeitig vor Baubeginn nochmals genauer informieren. Die Kosten von rund 600 000 Euro trägt der Bund. Ausführende Baufirma ist die Firma Swietelsky aus Biberach.