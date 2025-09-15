BUND Kandertal: Verschiedene Projekte für Unke, Ringelnatter & Co. sind geplant

Gemeinsam mit Freiwilligen soll die vielfältige Landschaft zwischen Feuerbacher Höhe und Flühweiher in Kandern erhalten werden. Helfer werden gesucht.

Biotope und deren Vernetzung standen im Fokus eines Rundgangs. Diesen boten Christine Steck, Vorstandsmitglied des BUND Kandertal, und Horst Spreen, Gärtner und seit vielen Jahren ehrenamtlicher Naturschützer, am Samstag an. Beide hatten allerdings auf mehr Resonanz gehofft. Nur zwei interessierte Helfer kamen. Steck hofft nun, dass sich über die Berichterstattung Bürger melden, die bei verschiedenen Naturschutzprojekten mitmachen würden.

Insbesondere die Aufwertung eines Teichs oberhalb des Flühweihers im Gewann „Auf der Höh“ wird als erste Maßnahme von Naturschützern angestrebt. Vor allem neue Kleinstgewässer – neben dem vor rund zehn Jahren mit Hilfe des verstorbenen Naturschützers Franz Preiß angelegten Gewässers – könnten der auf der Roten Liste geführten Gelbbauchunke (Bombina variegata) ein Habitat bieten.

Teich ausbaggern

Gelbbauchunken legen ihren Laich in Kleingewässern mit lehmigem Untergrund ab, die nur temporär Wasser führen. Selbst jetzt noch finden sich in einigen Kleinsttümpeln kleine Gelbbauchunken, denn die Eiablage der Krötenart erfolgt von April bis August, in warmen Jahren auch noch im September.

Der größere Teich selbst, der zudem ein gutes Laichgewässer für den Grasfrosch wäre, weil er ständig Wasser führt, ist verschlammt. Er müsste ausgebaggert werden, so dass er wieder mit Regenwasser befüllt werden könnte.

Eine junge Gelbbauchunke Foto: Jutta Schütz

Dieses Projekt wird mit rund 80 Prozent der Kosten über das Programm Integrierte Ländliche Entwicklung (ILE) gefördert. „Ich habe mit Dirk Kilchling in Malsburg-Marzell jemanden gefunden, der die Baggerarbeiten leisten könnte“, berichtete Steck. Die erwähnten neuen Kleinstgewässer sollen den Teich, der übrigens auf einer Wiese von Biobauer Markus Weber liegt, der mit den Naturschützern kooperiert, als neue Lebensräume ergänzen. Auch mit der Stadt Kandern ist das Vorhaben abgesprochen.

Spreens rund 2000 Quadratmeter großes Gartengrundstück liegt unterhalb der Feuerbacher Höhe und mehrere hundert Meter aufwärts des erwähnten Teichs. Der größere Teich ist „das Epizentrum der Gelbbauchunken“, wie Spreen verriet. „Seine“ Population dieser Unkenart ist womöglich mittlerweile die größte im Landkreis Lörrach. Verwildert sieht das Grundstück aus – die „Wildnis“ bietet aber auch Rückzugsräume für die ebenfalls selten werdenden Feldsperlinge, für Ringelnattern, Blindschleichen, Frösche, Libellen, Salamander und mehr.

„Autobahn“ für die Gelbbauchunken

Vom Gartenteich aus hat Spreen hangabwärts ebenfalls in Rücksprache mit Landwirten eine „Gelbbauchunken-Autobahn“ in einem Graben und dann über Feuchtwiesen hinweg mit lauter kleinen eingegrabenen Plastikbehältern angelegt. Diese sind mit Wasser gefüllt. In ganz vielen sitzen kleine und größere Gelbbauchunken, getarnt durch Gräser und Entengrütze. Spreen fischt einige Exemplare heraus , dreht sie auf den Rücken und zeigt die gelbe Unterseite. „Gelb ist in der Natur eine Warnfarbe, damit schrecken die Unken Fressfeinde ab“, erklärt er.

Unkenkaulquappen sind Nahrung für Libellenlarven und Ringelnattern. Deshalb leert Spreen die kleinen Tümpel einmal im Jahr und befüllt sie neu mit Regenwasser. „Die Gelbbauchunke, die um die 15 Jahre alt werden kann, quakt etwas lauter als die Geburtshelferkröte, die sanfte, glockenähnliche Töne macht, weswegen man sie in der Schweiz auch ,Glocken-Frosch’ nennt“, weiß Christine Steck.

Freiwillige gesucht

Entlang der „Unken-Autobahn“ finden sich Totholzhaufen für Großkäfer, Erdhügel für Erdbienen, Sandarien und Steinhaufen für Amphibien und Reptilien, zig Nistkästen für Vögel vom Wiedehopf bis hin zum Waldkauz. Auch die Wildkatze fände hier Verstecke. Spreen betreut fast alles allein. „Es ist so eine schöne Landschaft, auch mit den alten Obstbäumen. Aber kaum jemand findet sich, um sie zu erhalten, das macht mich traurig“, bedauerte er.

Als erstes brauche er Helfer, die Nistkästen aufhängen, Käferkeller herstellen und vor allem einige kleine Tümpel ausheben könnten. „Junge Kerle, die sonst in die Muckibude rennen, könnten sich mal mit Hacke und Schaufel bei mir austoben. Das wär‘ toll, wenn sich jemand meldet“, wünscht er sich.

Wer Horst Spreen und den BUND unterstützen will, kann sich melden per E-Mail an christine.steck@BUND.net.