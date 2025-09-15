BUND Kandertal: Verschiedene Projekte für Unke, Ringelnatter & Co. sind geplant

Gemeinsam mit Freiwilligen soll die vielfältige Landschaft zwischen Feuerbacher Höhe und Flühweiher in Kandern erhalten werden. Helfer werden gesucht.
Biotope und deren Vernetzung standen im Fokus eines Rundgangs. Diesen boten Christine Steck, Vorstandsmitglied des BUND Kandertal, und Horst Spreen, Gärtner und seit vielen Jahren ehrenamtlicher Naturschützer, am Samstag an. Beide hatten allerdings auf mehr Resonanz gehofft. Nur zwei interessierte Helfer kamen. Steck hofft nun, dass sich über die Berichterstattung Bürger melden, die bei verschiedenen Naturschutzprojekten mitmachen würden.