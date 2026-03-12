BUND Kandertal im Einsatz: Ein Schacht wird für hunderte Kröten zur Falle

Es ist wieder die Zeit der Krötenwanderung. In Kandern wurde dieser Tage eine erschreckende Entdeckung gemacht.
Christine Steck vom Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kandertal ist öfter im Bereich des Flühweihers und in den angrenzenden Feuchtwiesen unterwegs, weil sie sich zusammen mit Naturschützer Horst Spreen dort für den Amphibienschutz engagiert. Da gerade die Krötenwanderung in vollem Gange ist, warf sie kürzlich einen Blick in verschiedene Schächte – und entdeckte in einem nahe der Tennisplätze hunderte der Amphibien, die bei der Wanderung zu ihren Laichgewässern in den Betonschacht gefallen waren und nicht mehr herauskamen.