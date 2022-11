5 Dicht umringt sind die altertümlichen Kaleidoskope des Künstler Lothar Lempp auf dem Osianderplatz. Anlass war das Museumsfest im Franziskaner. Foto: Heinig

"Hier blüht uns was" – die eigentlich verkappte Drohung in diesen Worten wurde am Sonntag in Villingen beim Museumsfest im Franziskaner ins Gegenteil verkehrt: Die Besucher trafen auf allerlei Florales und genossen den Tag "unverblümt".















Villingen-Schwenningen - Begrüßt mit Musik des Trios Klarisma und einem "Blütencocktail", kulinarisch verwöhnt von einem Kuchenbüffet zu Gunsten des Freundeskreises Städtischer Museen und kulturell bereichert durch Vorträge und Museumsführungen durfte man sich im Café, im Kreuz- und im Verbindungsgang, im Chorraum sowie auf der Fläche für Wechselausstellungen einen Nachmittag lang zu Hause fühlen.

Einmal mehr lockte das viele Gäste an, die sich die Klinke in die Hand gaben, von Petra Haller und ihren "Sissis Erben" – alle in elegante viktorianische Roben gehüllt – ein Tombolalos erstanden, sich bei Janine Kettenbach selbst einen herbstlichen Blumenschmuck bastelten oder die vom Museumsteam spontan zum Thema passend kuratierte Ausstellung mit floralen Objekten aus dem Museumsdepot besuchten.

Kinder begeistert

Die Kinder waren begeisterte Bastler in der Kreativwerkstatt von Monika Broghammer-Hils und drängten sich vor den Kaleidoskopen des Künstlers Lothar Lempp. Beim Blick durch die altertümlichen drehbaren Holzröhren staunten sie über das Spiel deren Inhalte, die sich gegen das Tageslicht auf dem Osianderplatz in immer neuen, bunten und symmetrischen Bildern zeigten.

Vortrag mit Volker Kugel

Besonders gut besucht war der Vortrag von Gartenprofi Volker Kugler aus dem Ludwigsburger "Blühenden Barock". Das bekannte TV-Gesicht des SWR teilte sein Gartenwissen und gab nützliche Tipps für den Winter. Auch Hopfen blüht. In der Regel wird er jedoch vorher geerntet und zu Bier verarbeitet.

Besonderes Bier

Bei Christian Herzog, der seit 2019 in Villingen sein Kuckuck-Bier braut, erfuhr man mehr über das "Quäntchen Zauberei", was zum Bierbrauen gehört und lernte gleich nebenan Cider aus der Nähe von Unterkirnach kennen.

Viel los in den Straßen

Nicht nur im Franziskanermuseum, auch in den angrenzenden Straßenzügen herrschte am Sonntag reges Treiben. Wie schon seit Jahren geht das Museumsfest einher mit einem verkaufsoffenen Sonntag und somit der Möglichkeit, an einem arbeitsfreien Tag mit der ganzen Familie bummeln und einkaufen zu gehen.

Es wird gerne eingekauft

"Die Stadt ist rappelvoll", freute sich Rainer Böck, GVO-Sprecher des Villinger Handels, am Nachmittag eines idealen Herbsttages, den auch auswärtige Besucher offensichtlich gerne zum Shoppen nutzten. Ob man sich und seine Lieben für die kalte Jahreszeit einzukleiden hat, die ersten Weihnachtsgeschenke oder ein gutes Buch für gemütliche Winterabende erstehen oder auch die Einkaufsmöglichkeiten in der Peripherie der Stadt nutzen will: Ein verkaufsoffener Sonntag komme bei den Kunden immer an und werde auch von den Einzelhändlern gerade im Herbst hoch geschätzt, so Böck.