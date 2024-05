Zweiter Anlauf für den Abendmarkt auf dem Rottweiler Münsterplatz: Nachdem der Termin im April wegen der niedrigen Temperaturen kurzfristig verschoben wurde, findet der Markt nun am Donnerstag, 16. Mai, von 16 bis 21 Uhr statt. Mehr als 20 Aussteller, darunter lokale Gastronomen, Vereine und Händler sind vertreten.

Die Besucher dürfen sich auf eine große Vielfalt an regionalen und internationalen Produkten sowie Handwerkskunst und viele Geschenkideen freuen. Zudem lockt ein buntes Rahmenprogramm mit kostenlosen Kurzführungen in die Stadt.

„Nachdem uns der Wintereinbruch im April leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, hoffen wir auf besseres Wetter und laden zu einem bunten, fröhlichen Abend mit kulinarischen und kulturellen Schmankerln ein, der sich auch mit einem Einkaufsbummel in der Innenstadt verbinden lässt“, so Oberbürgermeister Christian Ruf.

Unterhaltung

Auf der kleinen Bühne ist für Unterhaltung mit regionalen Künstlern und Vereinen gesorgt: Um 16 Uhr eröffnet das Blues-Duo „Acoustic Blue Mama“ mit Jochen und Renate Braun das Bühnenprogramm. Die Mädchenkantorei steht ab 17 Uhr auf der Bühne, und die „JS-Crew“ des TV Rottweil zeigt ab 18 Uhr Street Dance. Ab 19 Uhr unterhalten Leonie und Martin mit Popsongs.

Für Kinder gibt es Glitzer-Tattoos und eine Spiel- und Mitmachstation vom städtischen Kinder- und Jugendreferat (KiJu). Das Kinderkarussell dreht sich in der Oberamteigasse, und ab 16.15 und 17.30 Uhr bietet Christoph Frank von der Zauberbühne Stadtführungen für Kinder an.

Show fürs Auge

Zusätzlich können Besucher von 16 bis 19 Uhr das Münster oder das Schwarze Tor bei einer Kurzführung erkunden. Die Führungen sind alle kostenfrei und ohne vorherige Anmeldung. Ab 18.15 Uhr lädt „Frohnella-Klücklich“ auf dem Markt zum Clowntheater ein. Am Schwarzen Tor verzaubert sich später mit ihrer Seifenblasenshow die Gäste. Bei Dämmerung wird es dann ab 20.30 Uhr noch eine illuminierte Seifenblasenshow vor dem Schwarzen Tor geben.

Kunstwerke der Jugendkunstschule „Kreisel“ kann man in der Ausstellung „Frühlingsenergie“ bis 21 Uhr im Alten Rathaus bewundern. Einige Einzelhandelsgeschäfte der Innenstadt laden mit Aktionen bei verlängerten Öffnungszeiten zum Bummeln ein. Beim Schuhmachermeister Auch kann man zum Beispiel auf einem Massagestuhl die Füße hochlegen und eine kleine Pause einlegen. „Spannende Gewinne bietet das Gewinnspiel der Rottweiler Originale, bei dem man bestimmte Symbole in den Geschäften suchen muss. Eine tolle Möglichkeit, die Geschäfte und die Stadt zu entdecken. Eine Auslosung findet direkt auf dem Markt statt. Teilnehmerkarten liegen auf dem Markt, in der Tourist-Information sowie im Handel aus“, kündigt Simone Strasser vom städtischen Tourismus- und Stadtmarketing an.

Mit dem Selfie-Rahmen

Der „Lieblingsmoment“ kann übrigens hinter einem Polaroid-Selfie-Rahmen festgehalten werden, der vom Betriebshof für den Abendmarkt gebaut wurde. Wer seinen Lieblingsmoment lieber flexibel an einem anderen Ort wählen möchte, kann den Selfie-Rahmen „to go“ verwenden und bei einem Fotogewinnspiel teilnehmen.