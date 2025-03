Entscheidung in Haigerloch Bleibt der Teich im Kurpark?

Der Bad Imnauer Ortschaftsrat hängt an seinem kleinen Teich im Kurpark. Er hofft, dass der Haigerlocher Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag der Entnahme des Schlamms aus ihm zustimmt – und der See dadurch erhalten bleibt.