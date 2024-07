In Baiersbronn heißt es am Freitag wieder Candlelight-Shopping.

Das Baiersbronner Candlelight-Shopping des Handels- und Gewerbevereins (HGV) geht nach den Erfolgen der Vorjahre in die dritte Runde: Der HGV lädt für Freitag, 19. Juli, zum abendlichen Bummeln ein.

Die teilnehmenden Betriebe entlang der Freudenstädter Straße, der Forbachstraße, am Rosenplatz sowie in der Murgtal- und der Ruhesteinstraße haben sich für diesen Shoppingabend einiges einfallen lassen. So gibt es Cocktails und diverse Bewirtungsangebote sowie verschiedene Aktionen in den Geschäften.

Lesen Sie auch

Die Geschäfte sind bis 22 Uhr geöffnet, und eine stimmungsvolle Kerzendeko lädt zum Bummeln und Verweilen ein, so der HGV.