Ab diesem Freitag ist rund um den Muttertag ein Programm in Baiersbronn geplant. Und auch am Sonntag sind die Geschäfte geöffnet.

Der Handels- und Gewerbeverein Baiersbronn lädt ab diesem Freitag, 9. Mai, bis zum Sonntag wieder zur Muttertagskirmes ein. Klassische Karusselle und Kettenkarussell, Bungeetrampolin und viele andere Attraktionen sind täglich von 12 bis 17 Uhr für die Gäste geöffnet.

Am Sonntag ergänzen die teilnehmenden HGV-Betriebe den Trubel im Ort mit dem alljährlichen verkaufsoffenen Sonntag zum Muttertag: Die Geschäfte haben von 12 bis 17 Uhr geöffnet.

In der gesperrten Forbachstraße bieten das Hotel Rose, das Café am Eck, die Metzgerei Schurr, Getränke Gaiser und das Team vom Delikaaat eine große Auswahl an Speisen und Getränken an.

Zwei Modeschauen

Ab 13 und 15 Uhr finden am Sonntag die beliebten Modeschauen statt. Bei der diesjährigen Modeschau können Besucher neben Livemusik auf der Bühne die neuen Trends der Frühjahrskollektion entdecken.