Bummel bei 36 Grad: So war es beim Johannimarkt in Grenzach

Die Quecksilbersäule stand bei 36 Grad, als am Mittwoch der Johannimarkt in Grenzach seine Pforten öffnete. Der Hitze wegen verlagerte das Geschäft sich mehr in die Randzeiten.
Am besten ausgerüstet war Marianne Müller. Ihr voll aufgedrehter, batteriebetriebener Halsventilator aus dem Lande des Lächelns sorgte zwar für ein gewisses Grundrauschen in den Ohren, doch ob jemand Chirsiplotzer, „Hüsinger“ oder Waffeln kaufen wollte, das verstand die begeisterte Node-Chaodin auch so. Als frischgebackene Ruheständlerin muss „d’roti Roti“ endlich nicht mehr fast eine ganze Woche Urlaub lang nehmen, um stapelweise Kuchen zu backen und mit ihrer Gugge-Formation am Johannimarkt zu verkaufen.