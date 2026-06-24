Bummel bei 36 Grad: So war es beim Johannimarkt in Grenzach

Die Quecksilbersäule stand bei 36 Grad, als am Mittwoch der Johannimarkt in Grenzach seine Pforten öffnete. Der Hitze wegen verlagerte das Geschäft sich mehr in die Randzeiten.

Am besten ausgerüstet war Marianne Müller. Ihr voll aufgedrehter, batteriebetriebener Halsventilator aus dem Lande des Lächelns sorgte zwar für ein gewisses Grundrauschen in den Ohren, doch ob jemand Chirsiplotzer, „Hüsinger“ oder Waffeln kaufen wollte, das verstand die begeisterte Node-Chaodin auch so. Als frischgebackene Ruheständlerin muss „d’roti Roti“ endlich nicht mehr fast eine ganze Woche Urlaub lang nehmen, um stapelweise Kuchen zu backen und mit ihrer Gugge-Formation am Johannimarkt zu verkaufen.

Chirsiplotzer statt Gugge Immerhin: Es gibt sie noch, die „Chaode“. Obwohl sie sich nach dem Wyhlener Nachtumzug erst einmal von der Narrenbühne verabschiedet hatten. „Mir probe au mit sibe Lüt“, sagt Müller und deutet in Richtung Haus Levante, wo die „Chaode“ ihren Proberaum haben. „Uns fehlt halt eifach e Pauker un e Schlagwerk.“ Denn eigentlich, so Müller, wollen die „Node Chaode“ nicht nur Kuchen am Johannimarkt verkaufen, sondern auch wieder Fasnacht machen. Wer Interesse an Guggemusik hat: Einfach zum „Chaode“-Stand am Johannimarkt gehen und sich melden.

Es gibt einfach „alles“

Den Stand findet man fast am Marktanfang, sofern man seinen Bummel unten an der Hauptstraße beginnt. Dort und bis übers Rathaus hinaus reiht sich Stand an Stand – gut 70 an der Zahl sind es dieses Jahr. Dort gibt es alles, was das Jahrmarktkundenherz begehrt: Haushaltswaren, Süßes, Schmuck, Gewürze, Eis, Textilien, Spielzeug, Schneidbrettli, Mögliches, Unmögliches, Putzsteine, Sauger, Spielwaren, Taschen, Mineralien, Schuhe, Spezialitäten, Körbe, „Mystery-Boxen“, Gürtel und Hüte.

Manche sind zufrieden...

Die hat Christian Mauch gegenüber seinem wohlbekannten Stand an der Ecke zur Steingasse bergeweise aufgestapelt. Aus Stroh, aus Seegras oder Filz. Ganz nach Belieben.

„Unter dem Deckel hesch kei Hitzestau“: Händler „Chrischdian“ Mauch (l.), weiß, was bei Hitze besonders gefragt ist. Foto: Tim Nagengast

Mauch strahlt und ist hochzufrieden. Denn trotz der Hitze und eher wenig Publikum zur Mittagszeit klingle die Kasse ganz ordentlich. „Die ersten anderthalb Stunden am Morgen haben sich die Leute auf unsere Sachen gestürzt. Die haben die Morgenkühle genutzt. Wir konnten nicht mal richtig auspacken“, berichtet er lachend. Und es stimmt: Schwiegermutter Elfriede Schneider und „de Chrischdian“ haben ständig zu tun. Das hat am Mittwochabend allerdings auch der ADAC. Denn nach Verkaufsende wird Mauch die gelben Engel rufen. Sein Transporter hat nämlich einen nicht zu übersehenden Plattfuß. „Keine Ahnung, wie das kam. Ich hab’ hier eingeparkt, steige aus und höre zischhhhhh. Aber gut. So ist die Felge nicht kaputt.“ Derweil säuselt das alte Studentenlied „Was wollen wir trinken“ aus den Boxen des Mauch’schen Verkaufsstands.

...und manche nicht so ganz

Das Lied ist eine gute Idee. Also auf zur Kastanie beim Gemeindehaus. Da bewirtet unter anderem der TC 1923 Grenzach. Die Sitzplätze unter Zeltdach, Schirmen und Baumkrone sind sehr gut belegt. „Ist doch nix los hier. Da wäre sogar Regen besser“, winkt TC-Vorsitzender Thilo Kaltenbach mit Blick auf die doch eigentlich fast vollbesetzten Bierzeltgarnituren ab. Und das meint er echt ernst.

36 Grad Hitze: Zwar herrschte kein Großandrang am ersten Markttag, aber es war dennoch immer etwas los. Foto: Tim Nagengast

Denn normalerweise wüssten die rund 60 Helfer des Tennisclubs – darunter auch Bürgermeister Tobias Benz am Bierbrunnen nebst Gattin Lisa – kaum wo anfangen vor lauter Arbeit. So hingegen geht eins nach dem anderen. Aber immerhin: Es geht etwas. „Trotzdem! Hinter dem hier stecken drei, vier Tage Arbeit. Viele unserer Helfer nehmen extra dafür frei. Manche ackern hier fast rund um die Uhr. Und wenn du dann keine Leute hast...“, sagt Kaltenbach. Denn der TC 1923 ist eben absoluten Großandrang gewohnt. Die Hoffnung ruht nun auf dem Public Viewing, das nach Marktende stattfindet. An beiden Tagen.

Wer jetzt Lust bekommen hat: Der Johannimarkt fist noch am Donnerstag, 25. Juni, von 9 bis 19 Uhr geöffnet.