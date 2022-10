Protest in Rottweil Mehr als 20 Ärzte schlagen wegen Helios-Klinik Alarm

Es ist ein gemeinsamer Aufschrei: In einem alarmierenden Brief an den Landrat und die Kreisräte lehnen sich mehr als 20 niedergelassene Ärzte aus Rottweil und Umgebung gegen die Helios-Klinik auf. Das Schreiben wurde unserer Redaktion jetzt zugespielt.