Rumänien: Drei Tote nach Explosion in Wohnhaus

Die Explosion hat ein großes Loch in das Haus gerissen. Foto: Cristian Cristel/XinHua/dpa/Cristian Cristel







Bei einer heftigen Explosion in einem Wohnhaus sind in Rumäniens Hauptstadt Bukarest mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden 17 Menschen verletzt, darunter zwei Kinder. Eines der Kinder schwebe in Lebensgefahr, berichteten rumänische Medien unter Berufung auf die Rettungskräfte. Drei Verletzte mit schweren Verbrennungen sollen zur Behandlung ins Ausland gebracht werden.