Sitzmöbel in Rottweil Neue "Haribo-Kollektion" sorgt für Verwunderung

"Haben wir diese Haribo-Kollektion so wirklich beschlossen?" Für diese Nachfrage von Reiner Hils (SPD+FFR) zu den neuen Sitzmöbeln in der Stadt und etliche weitere Anliegen der Stadträte war am Mittwochabend zu Beginn der Ausschusssitzung Gelegenheit.