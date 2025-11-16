Buffet, Wein und Band: Der Ettenheimer Martiniabend lud zum Schlemmen und Tanzen ein

Der traditionelle Martiniabend in der Münchgrundhalle in Altdorf bot viel Unterhaltung mit Band und Tanzangeboten. Auch Feinschmecker kamen auf ihre Kosten.
Der Martiniabend der Stadt Ettenheim erwies sich auch in diesem Jahr als ein kulinarisches Highlight und war so früh ausverkauft wie noch nie. Für Bürgermeister Bruno Metz ist der Martiniabend ein Herzensprojekt und eine Erfolgsgeschichte. „Fantastisch“, nannte er den erneuten Ansturm auf die Karten und verwies stolz auf die vielen Stammgäste, die den Abend Jahr für Jahr fest einplanen.