Es war und bleibt ihr absolutes Herzensprojekt: Alena Schechtmann will in Rottweil einen Kinderclub eröffnen. Der Start war eigentlich im April geplant – gescheitert ist es an bürokratischen Hürden. Nun ist sie auf der Suche nach neuen Räumlichkeiten.