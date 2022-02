1 Wer geimpft und genesen ist, dürfte gesundheitlich fein raus sein – rechtlich allerdings nur dann, wenn das auch alles nachgewiesen wird. Foto: Stefan Puchner/dpa

Mehr als 30.000 Menschen in Baden-Württemberg infizieren sich täglich mit dem Corona-Virus. Wie wichtig es dann ist, unbedingt einen PCR-Test zu machen, zeigt der Fall eines Kollegen in unserer Calwer Redaktion. Trotz Impfung wird er nun wohl seinen Immunstatus verlieren. Vor allem mit Einführung der Impfpflicht könnte diese Bürokratie-Falle für viele zum Problem werden.















Kreis Calw - Seit vier Monaten doppelt geimpft mit Biontech, der Booster steht demnächst an – so war es eigentlich geplant. Doch im Januar infizierte sich unser Kollege Daniel L. (Name geändert) aus der Calwer Lokalredaktion mit dem Corona-Virus. Zuerst seine Frau, dann die Kinder und schließlich er selbst. Im Gegensatz zu seiner Familie macht der 39-Jährige jedoch keinen Test. Und das wird ihn wohl seinen Immunstatus kosten. Denn: Offiziell nachweisen kann er seine Infektion nun nicht mehr – sich boostern lassen in den nächsten Monaten aber auch nicht. Ein Problem, mit dem er bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 1500 in Baden-Württemberg längst nicht alleine dasteht.