Bürokratie in VS: Nicht nur Papierführerscheine bald ohne Wert

Bürokratie in VS

1 Vivien Buckmeier von der Führerscheinstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis bearbeitet mit ihren Kolleginnen bereits jetzt schon Anträge für den Umtausch. Foto: Landratsamt SBK

Bald sind sie eine echte Rarität: die rosafarbenen „Lappen“, wie die Papierführerscheine hier und da liebevoll genannt werden. Am 19. Januar 2025 verlieren nun auch die letzten Papierführerscheine ihre Gültigkeit. Doch was viele nicht wissen: Die Umtauscherei ist damit längst nicht zu Ende.









Es ist eines der Mammutprojekte der vergangenen Jahre, das die Führerscheinstelle am Landratsamt im Schwarzwald-Baar-Kreis an den Rand ihrer Kapazität trieb und alle personellen Ressourcen forderte: der Umtausch der Führerscheine. Darunter litten letztlich nicht nur jene, die ihre alten Fahrerlaubnisscheine gegen neue auswechseln wollten, sondern auch Fahrschulen und -lehrer sowie deren Prüflinge, denn: Weil der Führerscheinumtausch an Fristen gebunden ist und so viel personellen Einsatz forderte, blieb manch anderes auf der Strecke oder musste von weniger Personal erledigt werden – auch die Prüfungszulassungen für Führerscheinanwärter zum Beispiel.