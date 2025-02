Insolvenzverfahren ist eröffnet So geht es mit New Albea in Seelbach weiter

Die Nachricht war ein Schock: Der Automobilzulieferer New Albea aus Seelbach meldete im Oktober Insolvenz an. Planmäßig wurde das Verfahren, bei dem von „Überschuldung“ die Rede ist, im Januar eröffnet. Was ist seitdem im Unternehmen passiert und wie geht es für die 140 Mitarbeiter weiter? Unsere Redaktion hat nachgehakt.