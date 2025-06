Bürkle in Freudenstadt: Nachhaltigkeitsaward beim Glaskongress 2025

1 Bei der Verleihung: Marco Schaible, Christoph Müller, Daniel Klaus, Wolfgang Renz, Martin Tomaszewski und Pascal Maulbetsch (von links Foto: Bürkle Der Preis wurde erstmalig verliehen. Das Freudenstädter Unternehmen konnte bei Energieeinsparung und Ressourcenschonung punkten.







Beim diesjährigen Glaskongress wurde erstmals ein Nachhaltigkeitsaward für die Flachglasbranche verliehen. In der Kategorie „Produktion“ überzeugte die Robert Bürkle GmbH mit ihrem innovativen Glaslaminator „easy-LAM IFL“. Die Auszeichnung würdigt Technologien, die in besonderem Maße zur Energieeinsparung und Ressourcenschonung in der Glasverarbeitung beitragen, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens.