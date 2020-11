Bürkle in Freudenstadt 54 Arbeitsplätze stehen auf dem Spiel

Keine Kurzarbeit im Produktionsbereich

Ähnlich erging es den Kollegen aus dem Betriebsrat. Uwe Siegel habe aus der Zeitung davon erfahren. Michael Hoff kann sich den eingeschlagenen Weg nicht erklären. Eigentlich sehe die Wirklichkeit "gar nicht so schlecht aus". Claudia Keck war "persönlich überrascht", zumal die Kurzarbeit im von Corona geprägten Jahr überschaubar gewesen sei.

Kurzarbeit habe es laut Eber­hardt nur im Bereich der Verwaltung gegeben. "In der Produktion ist kein einziger Tag angefallen." Die beiden vergangenen Jahre seien von Erfolgsmeldungen geprägt gewesen. Eine bessere Zeit habe Bürkle nie erlebt, ergänzte er.

Im Jahr 2020, das Jahr des 100-jährigen Bestehens der Firma Bürkle, habe es keinen Auszubildenden gegeben. Der Schnitt liege jährlich zwischen sechs und acht, so Eberhardt. Doch die Auftragslage sei ähnlich wie in den starken Vorjahren ebenfalls gut gewesen. Trotzdem wird die Betriebsänderung ins Visier genommen. "Die Empörung ist maximal", unterstrich er.

"Unser Eindruck ist, dass es darum geht, eine Renditesteigerung zu erzielen, und das Unternehmen durch eine Verschlankung auf einen Wiederverkauf vorzubereiten", so der Betriebsratsvorsitzende auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Strategie sei jedenfalls nicht nachvollziehbar.

"Menschen werden zum Kostenfaktor degradiert"

Martin Kunzmann kommentierte die Lage aus seiner Sicht: "Seit Beginn der Pandemie besteht fast wöchentlich telefonischer Kontakt mit dem Wirtschaftsministerium." Auch unterstrich er die Bemühungen der Bundes- und Landesregierung. "Das ärgert dann, wenn eine Schlüsselindustrie wie der Maschinenbau Personal reduziert und über Verlagerungen nachdenkt."

Kunzmann forderte auch mehr Mitspracherecht für Belegschaften und eine damit einhergehende Stärkung des Betriebsverfassungsgesetzes. Zur Bürkle-Situation äußerte er sich kritisch: "Krisen werden für Verlagerungen ausgenutzt, um das billige Ausland aufzusuchen. Menschen werden zum Kostenfaktor degradiert."

Die Geschäftsführung von Bürkle habe im Gespräch am Donnerstag "einen anderen Ton angeschlagen", zeigte sich Dorothee Diem überrascht. Sie wolle, dass sich der Betriebsrat in die Betriebsänderung einbringe. Die Änderung solle zum Jahresende eintreten, die Zeit sei daher knapp. Der Betriebsrat arbeitet nun an einer Gegenkonzeption und ist bereits bei 28 Seiten angelangt. Darin möchten Eberhardt und die Belegschaft Vorschläge zur Effizienzverbesserung aufbereiten. Neben der Erhaltung der Arbeitsplätze sei in Freudenstadt eine Standortsicherung nötig. "Ich kämpfe um jeden Arbeitsplatz", sagte Eberhardt entschlossen.

Etwa 220 Personen sind bei der Robert Bürkle GmbH in Freudenstadt momentan beschäftigt. Die Firma wurde mehrere Male von verschiedenen Investoren übernommen, zuletzt von der Aktiengesellschaft Auctus Capital Partners mit Sitz in München, die das niederländische Investmentunternehmen Nimbus ablöste. Nachdem das Unternehmen 2013 kurz vor der Insolvenz stand, verzichteten die Mitarbeiter über einen langen Zeitraum auf die Bezahlung von vier Stunden die Woche sowie auf Weihnachts- und Urlaubsgeld, um die Firma zu retten.